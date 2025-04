Nuova condotta idrica: modifiche alla viabilità

Sta per partire (lunedì) il cantiere di Viva Servizi in via Speri – nel tratto compreso tra via Salvo d’Acquisto e via degli Spagnoli – che porterà alla sostituzione di una condotta idrica. Intervento che rientra nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alle condotte idriche finanziati con i fondi del Pnrr e finalizzati alla riduzione delle perdite e alla distrettualizzazione delle reti più significative del territorio dell’Aato2. "L’intervento, particolarmente complesso a causa della presenza di altri sottoservizi e del contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza, sarà eseguito senza interruzioni del traffico veicolare – ricorda Viva Servizi in una nota –. Tuttavia, in alcuni tratti sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada. La conclusione dei lavori è prevista entro il 22 maggio. Viva Servizi si scusa per i possibili disagi, confermando l’impegno a contenerli il più possibile".

Il Comune, nei giorni scorsi, aveva illustrato le modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza di operai e utenti della strada. Nei tratti progressivamente interessati dall’intervento, come visto, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Speri. Mentre tra via Nievo e via degli Spagnoli (dove attualmente si circola in entrambi i sensi di marcia) sarà istituito il senso unico da sud a nord. Inoltre, per tutelare gli studenti della scuola Ferraris e le loro famiglie – considerato che l’ingresso dell’istituto è all’incrocio tra via Speri e via Salvo d’Acquisto – i lavori saranno sospesi in corrispondenza degli orari di entrata e uscita dei ragazzi "per fare in modo che il movimento dei mezzi di lavoro non interferisca con il passaggio degli studenti e dei loro familiari", aveva spiegato l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti. Quello in via Speri è stato ritenuto un intervento urgente, proprio com’era accaduto nel caso di via Bixio, tra via Manara e piazza Mazzini, dove i lavori si sono conclusi di recente.