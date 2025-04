Nuova discarica, anche Maiolati Spontini dice no: "Vogliamo i dati sui tumori degli ultimi 10 anni"

Il Consiglio comunale approva all’unanimità la mozione contro la realizzazione di una discarica a Poggio San Marcello, ma al Comitato per il Controllo della Discarica "La Cornacchia" non basta. E così arriva la richiesta all’Asur dei dati sulle esenzioni per patologie tumorali nella Media Vallesina.

Il Comitato, nell’ambito della battaglia contro la proposta di nuova discarica nel Comune di Poggio San Marcello, ha presentato il 18 aprile una richiesta di accesso agli atti indirizzata ai vertici della sanità regionale per ottenere i dati relativi al numero di esenzioni per patologie tumorali rilasciate negli ultimi 10 anni nei Comuni interessati dall’area di possibile impatto ambientale del progetto di discarica a Poggio San Marcello. La richiesta riguarda, in particolare, i Comuni di Jesi, Maiolati Spontini, Cupramontana, San Paolo di Jesi, Staffolo, Montecarotto, Belvedere Ostrense, Poggio San Marcello, Castelplanio, Rosora, Mergo, Castelbellino, Monteroberto e Serra San Quirico. I dati richiesti, qualora disponibili, dovranno essere suddivisi per Comune, per anno e per tipologia di patologia tumorale, comprese quelle benigne, al fine di ottenere una prima fotografia utile e concreta della situazione sanitaria reale del nostro territorio.

Questa iniziativa rientra nella volontà del Comitato di agire, anche in questa nuova fase di mobilitazione, "con strumenti trasparenti, oggettivi e fondati, ribadendo l’importanza di basare ogni valutazione, anche politica, su dati aggiornati e non su percezioni generiche o dichiarazioni rassicuranti". Alla luce di ciò, il Comitato invita i sindaci dei Comuni coinvolti "a sostenere questa richiesta, mettendosi a disposizione per ogni azione utile a rafforzare la trasparenza e la responsabilità istituzionale nel monitoraggio sanitario, come da impegno assunto pubblicamente durante l’assemblea di Poggio San Marcello, e confermato nei successivi incontri, nel supportare questa iniziativa presso l’Ast. Non è il momento di minimizzare o affidarsi a impressioni generiche sulla situazione sanitaria. È il momento di verificare, conoscere e agire. E chi governa i territori ha il dovere di farlo. Il Comitato, già riconosciuto dalla Provincia come soggetto portatore di interessi diffusi in occasione della battaglia per la chiusura della discarica La Cornacchia, continuerà a vigilare e ad agire a tutela della salute pubblica e dell’ambiente".