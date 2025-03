Nuova discarica, ora Latini chiede di intervenire sulle autorizzazioni

"Istituire un tavolo tra Regione, Comune Poggio San Marcello, Genio Civile Marche Nord ed Arpa allo scopo di definire un protocollo operativo che regoli il flusso delle informazioni e delle competenze relative ai procedimenti autorizzativi per impianti di discarica". Lo chiede con una mozione il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini al governatore Francesco Acquaroli in relazione all’ipotesi di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare nel comune di Poggio San Marcello. Proprio ieri si è tenuta, sul tema, una partecipata assemblea pubblica promossa dall’amministrazione, in presenza di autorità politiche e popolazione. Latini, ricordando che il progetto – oltre a Poggio San Marcello – interesserebbe altri comuni della media Vallesina ha già visto l’opposizione di sindaci e cittadini preoccupati per i possibili impatti della discarica, ha pertanto avanzato "la necessità di definire un protocollo d’indirizzo che nasca dal Tavolo e di istituire un gruppo di lavoro che si occupi di monitorare l’andamento delle pratiche autorizzative e di valutare gli impatti ambientali e sociali degli impianti di discarica".