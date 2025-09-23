"Nuova discarica, pronta azione in autotutela per bloccare tutto"

"Stiamo sviluppando un’azione di autotutela per fare archiviare la proposta di nuova discarica ad 800 metri dalla Cornacchia (discarica in post mortem, ndr). La cosa sta dando, evidentemente, molto fastidio a determinati ’manovratori’ che, probabilmente, già pregustavamo prebende e incarichi". Torna all’attacco Marco Gambini Rossano per il comitato che si batte contro la nuova discarica a Poggio San Marcello. Se n’è parlato ieri all’assemblea pubblica alla biblioteca La Fornace di Moie. "Io stesso – aggiunge Gambini - sono stato bersagliato, privatamente, da gente che mi scriveva farneticazioni a supporto del progetto di discarica, facendo insinuazioni incredibili. Ricordo che, dopo aver costretto il sindaco di Maiolati e consigliere provinciale Tiziano Consoli a pubblicare una sua lettera di richiesta di chiusura del procedimento il comitato intende mettere a frutto il problema sollevato dal sindaco, con la messa in mora dei due dirigenti provinciali Romagnoli e Bugatti, costringendo la provincia ad un atto che in un Paese normale sarebbe semplicemente dovuto. Sarebbe dovuto a seguito del diniego senza riserve, e non scavalcabile, dell’autorità paesaggistica al progetto. A seguito della contrarietà espressa, apparentemente senza retropensieri, da tutti e 12 i sindaci della media Vallesina, ma anche per la mancata risposta dell’azienda alle osservazioni fatte pervenire alla Provincia da sindaco, cittadini e comitato. La sensazione è che qualche furbetto pensi di fare passare le elezioni per poi rimetterci le mani".