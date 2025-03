Nuova discarica, si allarga il fronte del no

Nella media Vallesina si allarga il coro di no alla discarica ipotizzata a Poggio San Marcello. Dopo la lettera del sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli alla Provincia di Ancona in cui – martedì – è stato argomentato il diniego, ieri è stato il primo cittadino di Belvedere Ostrense Sara Ubertini ad esprimersi, facendo sapere che il Comune ha provveduto a inviare agli organi competenti le proprie osservazioni, "evidenziando come l’ipotesi progettuale presenti carenze tecniche necessitanti di ulteriori approfondimenti ed una serie di criticità legate in particolare alla compatibilità del progetto con l’ambiente e con la salute pubblica", si è letto in una nota dell’amministrazione.

Ubertini ha sottolineato "la compattezza dei sindaci dei comuni maggiormente coinvolti dalla proposta progettuale e la necessità di tutelare il territorio e i cittadini, portando avanti iniziative concertate ad ampio raggio e con il coinvolgimento di tutte le comunità interessate, evitando che il territorio, già fortemente provato da impianti preesistenti, sia ulteriormente ‘sfruttato’". Insomma, un fronte che si sta allargando e che, appresa la notizia di Poggio San Marcello, ha rimesso in moto il ‘Comitato per il controllo della discarica’, già impegnato in prima linea nella vicenda della Cornacchia. Sulla discarica a Poggio San Marcello, martedì il Comitato ha ricordato che "attualmente hanno preso posizione contraria alla proposta, i consiglieri regionali Emanuela Bora (Pd), Marco Ausili (Fratelli d’Italia) e Marta Ruggeri (Cinque Stelle), con quest’ultima che ha chiesto l’accesso agli atti, oltre ad otto sindaci della Media Vallesina", auspicando poi la "presa di posizione dei consiglieri provinciali, di tutti i partiti, considerando che la procedura è in capo alla Provincia". Tra questi è arrivato il parere di Consoli. Nel dibattito si è inserita anche l’associazione Per Jesi: "Quasi tutti i sindaci della Vallesina, consiglieri regionali di ogni schieramento politico hanno espresso netta contrarietà all’insediamento di una discarica per rifiuti pericolosi a Poggio San Marcello e lavorano per convenire su un percorso comune riguardo le azioni necessarie per bloccare la realizzazione dell’impianto già nella fase autorizzatoria preliminare".

Secondo loro, quello che sta accadendo a Poggio San Marcello, "avrebbe potuto e doveva accadere anche per l’impianto di Edison Next a Jesi, dove invece si è deciso di tenere tutto sotto silenzio sin dalla fase preliminare in cui invece, come stanno facendo ora colleghi di partito del nostro sindaco, sarebbe stato possibile avanzare osservazioni contrarie o che rintracciavano criticità prima che tutto proseguisse speditamente nella fase di autorizzazione, proprio come sta accadendo". Il tema dei rifiuti e il nuovo Piano regionale, infine, saranno discussi domani alle 18 al Circolo Legambiente Azzaruolo.