"Nuova discarica, siamo contrari alla realizzazione dell’impianto"

L’Amministrazione comunale ha inviato, nei termini previsti dalla Provincia per la conferenza di servizi, una approfondita relazione nella quale "sono state analizzate tutte le criticità emerse dalla relazione tecnica del progetto della discarica". Un impianto che andrebbe a lavorare rifiuti speciali non pericolosi, con una capacità di 500mila metri cubi e situata nel Comune di Poggio San Marcello che "avrebbe un impatto negativo diretto anche nel nostro territorio. In primis, in considerazione del fatto che essa sorgerebbe a circa trenta metri dal confine comunale e dalle abitazioni ivi presenti; poi anomala sarebbe la distanza minima dagli impianti già in esercizio, circa 500 metri dalla SoGeNus. Si sono evidenziate inoltre altri rischi di impatti ambientali: possibile alterazione della morfologia del suolo e dell’idrografia locale, immissioni di polveri e particolati derivanti dal traffico veicolare e dalla movimentazione dei rifiuti. Inoltre il progetto comporta un incremento significativo del traffico pesante, con un elevato numero di camion giornalieri diretti alla discarica. La discarica riceverà fanghi industriali, ceneri, residui di demolizione, terre contaminate, rifiuti da bonifiche e lavorazioni chimiche, alcuni rifiuti potrebbero avere caratteristiche odorigene o generare emissioni di polveri. La Provincia ha individuato aree più idonee per la gestione dei rifiuti, con criteri di distanza dai centri abitati e dalle risorse ambientali. Siamo fermamente contrari e decisi a contrastare la realizzazione della discarica".