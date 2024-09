Nuova Fenice, la stagione teatrale raddoppia

Il teatro La Nuova Fenice di Osimo apre le sue porte a una nuova stagione di spettacolo dal vivo che su iniziativa del Comune con l’Amat amplia la proposta presentando ogni spettacolo in abbonamento in doppia rappresentazione per soddisfare la grande richiesta da parte del pubblico, come spiegato ieri alla presentazione.

Il 5 e 6 novembre inaugurazione con Lodo Guenzi e Sara Putignano, diretti da Veronica Cruciani, in "Molto rumore per nulla", uno dei testi più conosciuti di William Shakespeare. Tre grandi attori, Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, esempi di eleganza recitativa, stile e profondità per "Così è (se vi pare)" in scena il 17 e 18 dicembre. Con un uso sapiente di luci e ombre, la regia di Geppy Gleijeses evoca un senso d’inquietudine e mistero perfettamente in linea con lo spirito del testo, una delle più belle commedie di Pirandello in un allestimento contemporaneo che ha registrato il tutto esaurito la scorsa stagione.

Due straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka, in "Racconti disumani" il 18 e 19 gennaio per parlare, Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo, agli uomini degli uomini. Lo spettacolo attraversa i testi dell’autore boemo "Una relazione per un’Accademia" e "La tana". La strana coppia con Gianluca Guidi, che firma anche la regia, e Giampiero Ingrassia il 12 e 13 febbraio è una commedia singolarissima e particolarmente attuale, un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

Ale & Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, il 18 e 19 marzo sono in "La commedia" gli artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena, in uno spettacolo che racconta di noi, come davanti a uno specchio. Marchio d’autore, quello di Vincenzo Salemme, il 3 e 4 aprile per "Premiata Pasticceria Bellavista", commedia che alterna battute fulminanti a tirate esistenziali mettendo in risalto un mondo ipocrita e vigliacco. L’interpretazione è affidata a Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino diretti da Giuseppe Miale di Mauro.

La proposta teatrale si arricchisce di uno spettacolo fuori abbonamento il 13 dicembre, "Il giardino delle macchine" di e con Isabella Carloni, uno sguardo sull’umanità ispirato alla cibernetica e a un originale studio della filosofa Brunella Antomarini.

"Famiglia a teatro" è la nuova sezione della stagione con 5 proposte per tutte le età: il 24 novembre la Compagnia della Rancia presenta il musical "Cenerentola", il primo scritto dal regista Saverio Marconi, il 12 gennaio "Il circo delle bolle di sapone in su" di Circo Ribolle, "Pollicino Show" di Gruppo Ibrido e Artemis Danza il 2 febbraio rilegge i temi classici della fiaba in chiave contemporanea, racconta in modo divertente il mondo dei burattini lo spettacolo "Papero Alfredo" di Teatro Giovani Teatro Pirata il 23 febbraio e ultimo appuntamento il 23 marzo con un grande classico "Il libro della giungla" di Gruppo Panta Rei, vincitore del premio Otello Sarzi 2023. Nuovi abbonamenti da domenica 6 ottobre a domenica 20 alla biglietteria del teatro (071 9307050). Inizio spettacoli alle 21.15, domenica ore 17.