Nuova Fenice, l’auditorium musicale è realtà

E’ realtà il progetto esecutivo di rifunzionalizzazione dei locali sottostanti il teatro La nuova Fenice di Osimo per realizzare un auditorium musicale. I lavori dovevano terminare mesi fa ma oggi sono in dirittura d’arrivo. "Per quanto riguarda il ridotto del teatro sono stati riscontrati alcuni problemi con la ditta per la consegna dei materiali. Il parere della Soprintendenza poi è stato chiesto per diverse cose, anche adesso, da ultimo, ma ormai siamo vicini all’apertura. Entro fine mese i lavori saranno conclusi, poi seguiranno le fasi successive di verifica dei lavori e dei collaudi", conferma l’architetto Manuela Vecchietti, dirigente all’urbanistica del Comune. Ieri i tecnici stavano testando le luci. L’elaborato tecnico preparato da una Rete temporanea di progettisti era stato approvato dal Comune nel novembre del 2021 usufruendo di un finanziamento della Regione da 350mila euro deliberato nel 2016, originariamente per recuperare una parte dei locali dell’Istituto Campana con interventi da realizzarsi in collaborazione con Istituti universitari e Consorzio Marche Spettacolo, poi dirottati nell’aprile 2020 per recuperare gli ex Magazzini Campanelli e trasformarli appunto in Ridotto. La commissaria è al lavoro per la città e l’altro ieri ha ricevuto la candidata a sindaco per il centrosinistra Michela Glorio che ha avanzato diverse proposte: "Tra i procedimenti in corso mi ha parlato del Piano asfalti che partirà a breve e mi ha confermato che l’elenco delle vie, decise a fine 2023 dell’amministrazione di cui facevo parte, non è cambiato. Il bando per le associazioni in scadenza il 31 è finanziato con fondi del bilancio 2025 e quindi per attività che si svolgeranno nell’anno in corso. Purtroppo quelli del 2024 sono andati persi, non essendo stati assegnati in tempo – dice -. Ho consegnato alla commissaria un documento di 18 punti costruito assieme agli ex consiglieri di minoranza, contenente le questioni aperte che ci stanno particolarmente a cuore come, ad esempio, il finanziamento di un milione e mezzo concesso da Sport e salute per il nuovo palascherma, poi il museo del Covo, dove insiste un finanziamento regionale, e la nuova scuola di Campocavallo per la quale l’amministrazione uscente ha previsto un cambio di progetto. Nell’elenco ho inserito la riapertura del cinema Concerto per l’utilizzo da parte di associazioni cittadine, il completamento dei lavori per il ridotto e la manutenzione straordinaria del tiramisù". Diversi i lavori manutenzione ordinaria da completare, da via Orti Traiani (voragine) a via Pietà, ad alcune criticità legate al patrimonio scolastico e alla gestione del territorio, come la manutenzione di fossi e alberature pericolose. Gli operai della Osimo servizi ieri hanno messo in sicurezza l’ultimo piano del maxiparcheggio sostituendo le parti di copertura ammalorate.

Silvia Santini