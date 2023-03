Nuova Ferrari tra sogni e dubbi

Finalmente il 14 febbraio è stata svelata la nuova Ferrari sf-23. Un design molto studiato, cercando sempre di risparmiare sul peso grazie all’ala anteriore, non verniciata, alla restrizione del posteriore e del volume delle pance. Si spera che si adattino le nuove gomme Pirelli. Il Filming day per la Ferrari Sf-23 è stato un giorno molto importante per eventuali correzioni o miglioramenti, infatti sono stati segnalati saltellamenti della scocca causati dalle sospensioni che dovranno essere regolate: si pensa a un tirante che tenga scocca e fondo. Oltre a questo, Pirelli dovrà impegnarsi a diminuire al massimo il consumo delle gomme, mentre sempre per Ferrari ci sarà il bisogno di ridurre il sottosterzo adattandosi con le nuove gomme. Poi si continuerà a lavorare su eventuali disturbi dinamici. Uno dei dubbi emersi è quello dell’amministratore delegato Benedetto Vigna, che ha affermato che la nuova auto non avrà precedenti in termini di velocità: queste parole hanno spiazzato molti appassionati per la eccessiva sicurezza e molti temono che Vigna possa fare il passo più lungo della gamba. Questo successe anche ai campionati del 2022, quando lo stesso Vigna assicurò che la Ferrari avrebbe vinto il campionato entro il 2026. Queste sono grandi responsabilità anche perché non si conoscono neanche le prestazioni che avranno Red Bull oppure Mercedes. Tali dichiarazioni così nette e dirette potrebbero creare anche problemi sulla credibilità da parte dei tifosi.

Alessandro T.