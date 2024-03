Nuova filiale Bper tra comfort e sicurezza

Un’esperienza coinvolgente e confortevole. E’ quello che offre la nuova filiale della Bper banca inaugurata ieri in piazza Doria.

Accoglienza, relazione e competenza sono le risposte di Bper alle richieste della clientela per garantire un servizio migliore nei momenti chiave della relazione.

Al taglio del nastro della filiale hanno preso parte il responsabile della Direzione Regionale Centro Est di Bper Banca, Giuseppe Marco Litta, il responsabile territoriale Ratail Marche Nord di Bper Banca, Riccardo Costantini, il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti e il vicario generale della Diocesi di Senigallia, don Aldo Piergiovanni, che ha impartito la benedizione.

"Bper Banca è fortemente radicata nelle Marche dove punta a implementare i servizi alla clientela, alle imprese e alle famiglie" ha dichiarato Giuseppe Marco Litta, Direttore Territoriale Centro Est di Bper Banca.

Il trasferimento della sede di Senigallia in locali più centrali rispetto ai precedenti, caratterizzati da un design moderno e fortemente innovativo, va nella direzione di un maggiore comfort e di elevati standard di sicurezza. "Un’altra filiale di Bper entra quindi nel novero delle sedi concepite secondo il nuovo modello - prosegue il direttore - per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più attento nelle diverse fasi della relazione. Una sfida che portiamo avanti da anni, con un riscontro positivo in termini di livello di soddisfazione e gradimento della clientela".

Litta ha inoltre ribadito l’impegno di Bper Banca nel sostenere le realtà imprenditoriali locali e anche le famiglie.

"Siamo vicini alla nostra clientela in modo concreto - ha affermato il direttore - per seguire insieme il nostro progetto di sviluppo e sostenere la crescita economica e sociale del territorio".