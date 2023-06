Nuova giunta, fumata nera Eliantonio, idea vicesindaco

Ennesima fumata nera, la presentazione della giunta comunale slitta a domani. La mancata quadratura del cerchio su alcuni punti, in particolare sulle deleghe, e la trasferta del sindaco a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi sono oggi le cause dell’ennesimo rinvio. Siamo a un mese dal primo turno delle elezioni Comunali e ancora mancano alcuni tasselli, tra cui la nomina di vicesindaco. Non dovrebbero esserci sorprese, tuttavia, la spalla di Silvetti sarà quasi certamente Angelo Eliantonio, consigliere comunale uscente di Fratelli d’Italia e molto vicino al governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. Difficile, nel gioco delle correnti interne del partito più votato del centrodestra in Italia e nel capoluogo, che l’incarico possa essere affidato a Giovanni Zinni o a Orlanda Latini, altro assessore ormai certo in quota Fratelli d’Italia. Non esistono altre soluzioni politiche. Fuori dai giochi Manuela Caucci che fa parte della lista del sindaco e Daniele Berardinelli, Forza Italia, stesso partito di Silvetti.

C’è poi la partita infinita della cultura. Ieri Silvetti non è riuscito a sciogliere la riserva. Arianna Trifogli resta favorita su Anna Maria Bertini per una questione di incastri politico-amministrativi, anche se, stando a fonti interne al centrodestra, la preferenza curriculare della Bertini sia innegabile. A frenare la nomina del funzionario regionale è la sua espressione politica di Fratelli d’Italia che, in caso di sua scelta, avrebbe in pratica quattro assessorati e la presidenza del consiglio comunale con Francesco Bastianelli. Improbabile che Silvetti promuova la Bertini in giunta al posto della Latini, per cui non sono ancora state definite le deleghe di giunta.

Insomma, un rompicapo che dovrà essere risolto dal sindaco e dai partiti. A proposito di deleghe, è possibile lo spacchettamento delle ‘Manutenzioni’ e la nascita di un assessorato al ‘decoro’ affidato a Daniele Berardinelli che, come aveva sottolineato già il Carlino, non prenderà l’urbanistica (che ricordiamo si avvarrà della collaborazione dell’architetto Riccardo Picciafuoco, presidente a interim del Parco del Conero).

Probabile uno spacchettamento anche dello sport in due sezioni, gli impianti da una parte e la pratica sportiva dall’altra. Nel valzer delle deleghe ci finiscono dentro quelle da affidare sia a Orlanda Latini che ad Antonella Andreoli, la consigliera uscente della Lega. Il confronto tra sindaco e partiti proseguirà oggi da Milano dove Silvetti trascorrerà tutto il giorno per i funerali del leader di Forza Italia. Domattina poi, finalmente, la presentazione alla stampa della sua squadra di governo.

p.cu.