Nuova giunta Resa dei conti in maggioranza

di Pierfrancesco Curzi

Braccio di ferro tra partiti, liste e correnti su incarichi e deleghe: la nuova squadra di governo della città è in alto mare. La presentazione della giunta e la firma delle ordinanze rischia un ulteriore slittamento, a pochi giorni dal debutto ufficiale in consiglio comunale, fissato per lunedì 19. Ieri, mentre il sindaco Daniele Silvetti e altri membri locali di Forza Italia presenziavano al funerale di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano, nella dorica è scoppiato il caos in maggioranza. Il nodo resta quello della cultura (e si ingarbuglia nel gioco delle quote rosa che tante difficoltà stanno dando al nuovo esecutivo) e qui le posizioni si incartano all’interno del partito più potente, Fratelli d’Italia, dove ognuna delle correnti tira l’acqua al suo mulino. Arianna Trifogli, nipote dello storico ‘sindaco del terremoto’ Alfredo Trifogli, è tutt’altro che sicura di assumere il ruolo di assessore alla cultura che invece potrebbe passare ad Anna Maria Bertini, molto vicina a Fratelli d’Italia, funzionaria della Regione a tempo determinato dove si occupa di progetti e politiche comunitarie. Una parte di Fd’I vorrebbe mettere dentro la Bertini, ma a quel punto gli assessori in quota sarebbero 3 (Zinni, Eliantonio e Latini) più la stessa Bertini. Ecco che il sacrificato, a quel punto, potrebbe essere Francesco Bastianelli (secondo più votato nel partito dietro Zinni) a cui è stata promessa la presidenza del consiglio comunale. La carica passerebbe alla lista dello stesso Silvetti, Ancona Protagonista, e Simone Pizzi è più probabile di Arnaldo Ippoliti, tra i più votati e più scontenti. Se invece la presidenza dovesse restare a Bastianelli a saltare sarebbe quasi certamente Orlanda Latini, con la necessità di cercare poi la quarta donna, mescolando ancora una volta le deleghe.

In mattinata un comunicato dell’onorevole Stefano Benvenuti Gostoli, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, sembrava aver posto la parola fine sul valzer di nomine e deleghe: "Annuncio, grazie a una unanimità di consensi, di avere già definito l’accordo con il sindaco Silvetti sulle posizioni che gli esponenti di Fratelli d’Italia andranno a ricoprire. I nostri assessori saranno due uomini e una donna: Giovanni Zinni, Angelo Eliantonio i certi; l’indicazione della donna è in via di perfezionamento, anche se la quasi totalità del partito è a favore dell’ingresso in giunta della consigliera Orlanda Latini, piuttosto che di un tecnico esterno, opzione quest’ultima che depotenzierebbe l’imprinting politico. La Presidenza del Consiglio sarà di Francesco Bastianelli". Stando agli scenari prefigurati prima, a proposito di unanimità di consensi, sul tema della cultura Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, ha le idee chiare: "L’asset della cultura è strategico per Ancona, capitale della macroregione, che deve diventare il traino di tutte le Marche. Cultura significa impresa, non di chi la esercita, e si fa reclutando fondi comunitari e nazionali". Il riferimento ad Anna Maria Bertini appare fin troppo evidente.