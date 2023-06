Nuova giunta Ultimi dubbi da resa dei conti

di Pierfrancesco Curzi

Giunta comunale da brivido fino all’ultimo. Oggi Daniele Silvetti presenta la squadra che lo accompagnerà fino al 2028 e non sa ancora quale assessore le siederà al fianco alla voce cultura tra Arianna Trifogli e Anna Maria Bertini. La linea ‘governista’ imposta da Daniele Silvetti e parte di Fratelli d’Italia potrebbe aver sbarrato la strada a Carlo Ciccioli, capogruppo del partito in consiglio regionale, e alla ‘sua’ candidata alla cultura, la Bertini. Orlanda Latini, salvo ribaltoni nella notte, dovrebbe essere il terzo assessore del partito di Giorgia Meloni e la cultura, a quel punto, se la prende Arianna Trifogli, figlia dell’ex sindaco. Conferma, dunque, anche di Francesco Bastianelli alla presidenza del consiglio comunale.

La decisione, quanto mai sofferta, è arrivata ieri a tarda sera dopo una riunione del partito voluta dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che ha chiamato tutti a rapporto dopo il bisticcio indiretto dell’altro ieri tra Ciccioli e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Benvenuti Gostoli. Un vertice lungo, lunghissimo, iniziato alle 18,30 e finito a notte fonda. Alle 21,30, dopo quasi tre ore di duello, i protagonisti parlavano di ‘incontro work in progress’, non facendo presagire una soluzione, e soprattutto un accordo di massima, in tempi brevi. Insomma, a palazzo Raffaello, sede della giunta regionale, ieri è andato in scena un vero e proprio regolamento di conti politico, il modo più traumatico per mettere in chiaro le cose subito, prima che da oggi pomeriggio la nuova squadra di governo di Daniele Silvetti inizi ufficialmente a lavorare. Ad Acquaroli, così come al vicesindaco Angelo Eliantonio, suo stretto collaboratore in Regione e adesso al via per l’avventura di governo della sua città, l’entrata a gamba tesa di Ciccioli non è piaciuta. Le sue dichiarazioni hanno scompaginato un ordine raggiunto in extremis e messo in allarme tutti. Certo, neppure il comunicato inviato alle redazioni da Gostoli mercoledì, in cui appoggiava la cosiddetta ‘linea governista’ ha aiutato Silvetti gettando benzina sul fuoco. Sullo sfondo hanno osservato silenti i membri della terza corrente anconetana del partito, quella composta dall’assessore in pectore al bilancio, Giovanni Zinni, e dal suo fido scudiero Marco Ausili, consigliere regionale. Tre correnti, ognuna con le sue aspirazioni e una squadra di governo da far funzionare. Una presunta compattezza che già mostra crepe evidenti e un orizzonte complicato.

La presentazione della nuova giunta comunale è fissata per oggi all’ora di pranzo nella sala giunta di Palazzo del Popolo, la stessa dove il centrodestra ha festeggiato a caldo la vittoria diciotto giorni fa. A poche ore dal battesimo lo scenario più plausibile resta quello descritto, ma visti i recenti colpi di scena tutto può ancora succedere. Addirittura, nella peggiore delle ipotesi per Silvetti, la presentazione potrebbe slittare ulteriormente, magari a domani, senza dimenticare che lunedì pomeriggio, data del primo consiglio comunale della legislatura, la squadra dovrà essere ratificata.