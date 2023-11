Nuova illuminazione da Porta Pia al Guasco

Consegnati ufficialmente i lavori dell’ITI Waterfront per quanto riguarda l’illuminazione fronte-mare. Alla fine della scorsa settimana il direttore dei lavori dell’opera ha trasmesso agli organi competenti del Comune prima la fine dell’intervento, il conto finale e soprattutto il collaudo dello stesso. Parliamo del nuovo sistema di luci piazzate da Porta Pia fino al colle Guasco, in particolare l’illuminazione davvero suggestiva della cattedrale di san Ciriaco. Un progetto il cui iter è partito nel 2018 e che si è concluso in netto ritardo a causa, in particolare, dell’emergenza pandemica.