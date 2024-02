Nuova luce al Passetto. La scalinata a mare risorge: "Entro la fine dell’anno torna al suo splendore"

Scalinata del Passetto, entro il prossimo Natale il taglio del nastro. È l’obiettivo che si è data la giunta, sindaco Silvetti e assessore ai lavori pubblici Tombolini in testa, dopo il sopralluogo di ieri nel cantiere ancora fermo al primo stralcio dell’opera, ormai a buon punto: "Vorremmo riaprire e rendere fruibile questa parte di scalinata prima dell’estate – ha rassicurato Stefano Tombolini che non ha dimenticato di riconoscere come l’intervento sia stato messo in atto dalla vecchia amministrazione –. Nel frattempo entro marzo termineremo l’iter progettuale per il secondo stralcio e una volta liberato il primo cantiere partirà il secondo. Le tecniche sono ormai consolidate, la ditta sta lavorando molto bene sotto la direzione progettuale dell’architetto Nazzareno Petrini, quindi la seconda parte del lavoro sarà molto più rapida della prima. Sarebbe un grande risultato inaugurare l’opera prima della fine dell’anno".

La stessa speranza la nutre il sindaco, Daniele Silvetti: "Ci conto, è un obiettivo assoluto, veder risplendere la scalinata entro il 2024. Stiamo coi piedi per terra, ma visto come procede il cantiere sono ottimista. Siamo stati capaci di trovare le risorse tramite il provveditorato alle opere pubbliche, 900mila euro, per liberare quell’impegno. Vogliamo restituire un elemento identitario alla città, un monumento dalla molteplice valenza e farlo prima di arrivare alle celebrazioni del centenario della sua realizzazione, a inizio anni ‘30 del secolo scorso. Il nuovo sistema d’illuminazione, garantito da iGuzzini, farà risplendere la scalinata anche per chi arriva dal mare".

Una ‘scala per il paradiso’ è il titolo di una delle più belle canzoni della storia della musica. Una volta recuperata, sanata e illuminata a dovere, la scalinata che dal Monumento ai Caduti conduce verso la spiaggia degli anconetani diventerà un capolavoro suggestivo. Per renderla tale i progettisti e la ditta incaricata hanno effettuato un vero e proprio intervento artigianale, come un abito di sartoria, su misura. Trattandosi di un’opera vincolata dalla soprintendenza e all’interno dell’area Parco del Conero, è stato fatto un lavoro di cesello, cullando pietra per pietra, utilizzando solo un piccolo cingolato per il trasporto del materiale lungo un binario di legno realizzato per non gravare sulla delicata e preziosa pavimentazione.

Gli interventi sono stati suddivisi in tre gruppi, corrispondenti alle tre fasi di un recupero conservativo: la pulitura, che comprende la rimozione della vegetazione superiore, delle patine, dei graffiti e di tutti quegli elementi che non fanno parte dell’architettura originaria; il consolidamento, che prevede ad esempio l’integrazione di parti mancanti e gli interventi sui giunti; la protezione, finalizzata al mantenimento dello stato di pulizia raggiunto e ad allontanare nel tempo la formazione di nuovi fenomeni di degrado. Complessivamente l’opera costerà 1 milione e 650mila euro. L’illuminazione, una volta operativa, costeggerà la discesa nelle aree adiacenti alla scala, fino al piano posto al livello del mare. L’impianto è concepito in modo tale da rispettare le norme sul risparmio energetico.

p. cu.