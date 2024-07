Nuova Mazzini, errore in una domanda. I fondi del Pnrr ora sono in bilico

Sta prendendo corpo la nuova scuola media "Mazzini" dopo i vari stop. In questi giorni è stata installata ed è già completata la struttura in acciaio cui seguirà a breve l’apposizione della componente in legno e della copertura per rendere l’intero corpo ignifugo. La realizzazione dell’intera struttura è divisa in due lotti, la scuola "Soprani" e la "Mazzini" appunto. La struttura in legno e acciaio è da completare entro agosto, impianti e conclusione lavori previsti per maggio 2025. L’impegno dell’Amministrazione è spostare alunni, insegnanti e personale a partire dal settembre 2026. In questi giorni però è affiorato un problema: il Comune ha incaricato un legale di ricorrere contro una decisione del Ministero dell’Economia per un errore circa la richiesta di fondi Pnrr per la costruzione della scuola. L’errore riguarderebbe il codice inserito all’atto della compilazione della domanda di accesso al Foi, Fondi opere indifferibili. Il cosiddetto "cup" assegnato al progetto è erroneo, motivo per cui il municipio non riesce ad accedere a parte dei fondi. Un’ulteriore impasse insomma per i lavori della scuola media.