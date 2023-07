Nuova mensa scolastica: fondi a rischio

Demolizione e ricostruzione della plesso A2 della scuola Garibaldi per realizzarvi una mensa scolastica, corsa contro il tempo per non perdere quasi un milione di euro di finanziamento ministeriale. La giunta Fiordelmondo ha deciso di intervenire per stralci e di "appaltare nell’immediato i lavori di cui al primo stralcio, in considerazione del fatto che il 31 agosto 2023 – spiegano dagli uffici - cade il termine per l’aggiudicazione dei lavori previsto dalla convenzione del settembre 2022 e relativo addendum del Gennaio di quest’anno stipulati tra il Comune di Jesi e il Ministero dell’Istruzione per la concessione del finanziamento Pnrr di 917.500 euro".

La giunta ha poi deciso di "inserire il secondo e terzo stralcio dei lavori quali opzioni dell’appalto, ancorché le demolizioni siano propedeutiche alla realizzazione del nuovo edificio, poiché fino all’avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui al primo stralcio non sarà possibile avere certezza della conferma del finanziamento concesso. Proprio nella pendenza di tale incertezza – spiegano - non sarebbe prudente appaltare i lavori di demolizione del fabbricato esistente, che attualmente è comunque agibile e utilizzabile". Il progetto prevede un impegno di 350mila euro dell’amministrazione mediante fondi propri dell’ente "da individuare previa specifica variazione al bilancio di previsione 20232025".

"Stanti le ragioni di urgenza derivanti dalle tempistiche da rispettare per la gestione del finanziamento Pnrr - spiegano ancora gli uffici- , tempistiche che prevedono l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto prossimo, si è ritenuto di far consegnare ai progettisti il progetto al livello del definitivo comprensivo dei necessari elaborati per l’avvio dell’appalto integrato e di procedere all’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del primo stralcio".

Il Comune ha bandito una manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del plesso A2 per la realizzazione di una struttura portante in legno crosslam e prestazioni nZEB "a energia quasi zero". "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è di 187 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori". Nei giorni scorsi sono scaduti i tempi utili, per gli operatori economici, a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare le offerte per l’affidamento dell’appalto ma sono stati poi prorogati al 5 agosto.

Sara Ferreri