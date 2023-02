Nuova palazzina emergenze, l’assessore Baldelli in cantiere

Ieri il sopralluogo dell’assessore Francesco Baldelli all’Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia dove sono in corso le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nell’ambito della progettazione della nuova palazzina emergenze. La procedura per l’avvio ai lavori era partita lo scorso 16 novembre 2022 e affidata il 31 gennaio 2023. Per l’ospedale di Senigallia, dove da anni è in corso uno ‘smantellamento’ di Unità Operative Complesse e riduzioni di posti letto in quelli esistenti finalmente una buona notizia: "Una promessa mantenuta per ridare spazi adeguati e moderni ad un complesso ospedaliero, il Principe di Piemonte di Senigallia, che era stato lasciato all’abbandono – spiega l’Assessore - Avanti con la palazzina emergenze a Senigallia, avanti con il Masterplan dell’Edilizia Sanitaria e Ospedaliera delle Marche per realizzare strutture efficienti funzionali su tutto il territorio marchigiano senza differenze tra grandi e piccoli centri, tra Nord e Sud e tra costa ed entroterra". Un gioiello tecnologico che sarà realizzato utilizzando i fondi previsti dal Masterplan dell’edilizia sanitaria. Cifre rilevanti che sono state destinate, dalla Giunta regionale, ad alcune infrastrutture del territorio. Tra queste c’è l’Ospedale di Senigallia, per il quale sono stati messi a disposizione ben 16 milioni di euro. Un investimento storico per Senigallia, una città che, negli ultimi 30 anni, non aveva mai ottenuto finanziamenti così corposi per l’edilizia ospedaliera.