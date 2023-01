Nuova palestra per l’istituto superiore Meucci Pnrr, ottenuto il finanziamento al progetto

Ecco nuovi fondi dal Pnrr: sarà costruita una palestra ex novo all’istituto superiore Meucci di Castelfidardo. "Grazie allo scorrimento della graduatoria del bando Pnrr Piano per le infrastruttture per lo sport nelle scuole – spiega il presidente della Provincia Daniele Carnevali – la Provincia di Ancona oltre alla sistemazione e riqualificazione della palestra dell’Iis Cambi di Falconara, già finanziata lo scorso anno (il progetto è in fase esecutiva, ndr), ha ottenuto il finanziamento di tutti i progetti presentati, che nello specifico riguardano: la costruzione della nuova palestra dell’Iis Meucci di Castelfidardo, le riqualificazioni degli impianti sportivi all’aperto del Liceo Da Vinci di Jesi e di quelli dello stesso tipo dell’Itis Merloni di Fabriano. Una grande soddisfazione perché tutti e cinque i progetti presentati per l’edilizia scolastica dunque hanno ottenuto il finanziamenti richiesto dalla Provincia. Un ulteriore finanziamento ottenuto, superiore ai 2,6 milioni di euro che dimostra la continua attenzione dell’Ente e del settore edilizia, agli istituti scolastici presenti nel nostro territorio". Visto il ritardo con cui son stati finanziati questi ultimi tre progetti l’auspicio è che si possa avere più tempo a disposizione rispetto al termine del 2026 perché ad oggi tali progetti sono a livello di fattibilità. sa. fe.