Nuova pavimentazione e pedane per salto in alto

Nuova pavimentazione del pistino di allenamento, delle pedane del salto in alto e in lungo e delle due lunette all’Italico Conti. La Giunta ha dato via libera a questo intervento di manutenzione straordinaria che si assomma a quello già concluso sull’anello da 8 corsie, interessato in passato dai lavori. Costo dell’intervento sulla pista di allenamento, pedane e lunette pari a 150 mila euro. "Finalmente saremo in grado di restituire agli appassionati e agli atleti una struttura del tutto riqualificata e funzionale, come ci era stato richiesto" afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini. "Stiamo provvedendo alla riqualificazione della pedana del salto in alto in cui abbiamo la fortuna di vedere allenarsi il campione mondiale e olimpico Gianmarco Tamberi" conclude l’assessore Berardinelli.