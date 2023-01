Arriva una nuova pensilina dell’autobus in zona Disco, a servizio degli utenti che viaggiano in direzione sud. Sarà installata in corrispondenza dell’attuale fermata di via Flaminia (lato monte), lungo il marciapiede, dove è prevista la realizzazione di fondazione. I lavori, finanziati dalla Regione Marche, sono partiti mercoledì, nell’ambito di un progetto di riqualificazione di una serie di fermate individuate come prioritarie dalla Regione stessa. "Con lo stesso affidamento e sempre con fondi regionali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – saranno riqualificate anche le fermate dell’autobus lungo la Statale Adriatica in corrispondenza del centro abitato di Fiumesino, ossia quella in direzione Ancona dove sarà installata una pensilina ora assente e quella direzione Senigallia, dove sarà migliorata l’accessibilità con la realizzazione di un golfo. Sarà riqualificata anche la fermata di via Marsala, di fronte a piazza Fratelli Bandiera".