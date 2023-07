Nuova perdita d’acqua davanti alla gelateria

Ad inizio luglio, in conseguenza della rottura di un tubicino, il Balcone del Golfo si era inondato nell’arco di una notte. Il guasto era stato risolto al mattino, grazie alle segnalazioni recapitate al Comune e subito inoltrate dal Castello all’azienda preposta.

A questo punto, però, appare verosimile pensare che qualcosa non funzioni nell’impianto di irrigazione del grande giardino panoramico di Falconara Alta. Perché l’altra notte è stata notata una nuova perdita, di fronte alla gelateria, con l’acqua che fuoriusciva incontrollata tra le aiuole - che dovrebbe irrorare - e la pavimentazione. È diventato quindi un caso, quello del Belvedere. A notarlo un cittadino, che ha poi riportato la questione sui social. Dai commenti degli utenti, ad esempio, si apprende anche che lo start agli irrigatori è arrivato in netto anticipo, nel tardo pomeriggio, con l’impossibilità delle persone di sedersi nelle panchine mentre si innaffiava il verde. Per quanto noto, in realtà, lo start dovrebbe essere tarato alle 2, quando di persone all’aperto ce ne sono meno. Intanto l’ulteriore problema sarebbe stato notificato a chi di competenza, sperando che il Balcone del Golfo possa trovare finalmente pace in queste sere d’estate dov’è preso d’assalto da famiglie e bambini.