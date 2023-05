Nuova perizia psichiatrica per Rossetti

Nuova perizia psichiatrica per Mattia Rossetti, il 28enne che uccise a coltellate l’amico di scuola Michele Martedì. Il delitto si consumò l’8 dicembre del 2020, in via Maggini, al Pinocchio. Il nuovo accertamento è stato disposto dalla Corte di Assise di Appello di Ancona, mercoledì scorso, con l’inizio del processo di secondo grado. Quello di primo grado si è concluso il 16 giugno del 2022, con una condanna per l’imputato a 20 anni di carcere più 5 anni da scontare in una struttura sanitaria di accoglienza per autori di reato ritenuti socialmente pericolosi. Ma Rossetti è solo pericoloso o è affetto anche da un vizio di mente? Nel corso del primo processo c’erano state già tre consulenze psichiatriche. Una l’aveva disposta la procura e il suo perito aveva riconosciuto la semi infermità mentale ma non l’incapacità di intendere e di volere di Rossetti, ritenendo che l’imputato aveva infierito scientemente sull’amico Michele, affondando con crudeltà e violenza il coltello. Una seconda perizia l’aveva fatta fare la difesa di Rossetti e il perito di parte aveva parlato di vizio totale di mente. C’era stata anche la perizia psichiatrica e psicologica super partes del tribunale che aveva stabilito che Rossetti è affetto da "un disturbo delirante paranoide" e quando ha accoltellato Martedì "era totalmente incapace di intendere". In primo grado il tribunale non ne aveva tenuto conto condannando il 28enne. In appello Rossetti è difeso dall’avvocato Fulvio Toschi del foro di Bologna. Il conferimento della nuova perizia psichiatrica sarà affidato nell’udienza del prossimo 9 giugno. E’ stato scelto uno psichiatra dell’ospedale di Cesena. ma. ver.