"Nuova piazza delle Muse, i lavori partono a inizio estate"

"Poco fa mi sono sentita con gli addetti della Direzione lavori pubblici, i quali mi hanno confermato che l’intervento per il restyling partirà a inizio estate". Così Marta Paraventi, assessore alla cultura, ieri in commissione a proposito dei nuovo accordi stipulati con Marche Teatro. La rivelazione della Paraventi, se confermata dai fatti, fa emergere un ulteriore slittamento del cantiere per la nuova piazza delle Muse. In effetti i lavori dovevano partire entro i primi mesi del 2025, ma a causa di una serie di problematiche è tutto ancora fermo. Resta da capire dunque quando partiranno realmente questi lavori attesi da tutta la città.

A proposito di novità, l’assessore Paraventi ha annunciato che l’inaugurazione della Mostra Rinascimento Marchigiano verrà presentata alle scuole lunedì prossimo e partirà l’11 aprile prossimo. Si tratta di opere d’arte legate alle terre colpite dal sisma del 2016 già in mostra a Roma e ad Ascoli Piceno: "Rispetto alle città dove l’esposizione ha già avuto luogo, alla Mole di Ancona la mostra avrà degli allestimenti diversi e presenterà una serie di eventi collaterali. Entro la fine di marzo, inoltre, la Paraventi ha assicurato che sarà pronto il bando dedicato al cinema affermando che "Ci stiamo lavorando con grande attenzione".

Sempre a margine della seduta della commissione cultura di ieri mattina, il neo assessore alla cultura ha annunciato che il bando per le manifestazioni d’interesse per le attività culturali della stagione 2025 ad Ancona, con particolare interesse per il periodo estivo è scaduto: "Sono arrivate 39 domande da parte di altrettante associazioni di cui 37 sono state giudicate ammissibili" ha detto la Paraventi. Il bando per le manifestazioni d’interesse era stato istituito dal suo predecessore, Anna Maria Bertini, nel primo anno di mandato della giunta Silvetti.