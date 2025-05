Nuova piazza Stamira. Il Rotary finanzierà la ristrutturazione di chiosco e fontana

Verde pubblico, chiosco e fontana Cirilli: Il club Rotary Ancona – Conero esalta la sua natura filantropica e la mette a disposizione del Comune di Ancona per recuperare piazza Stamira. È passata l’altro ieri in giunta la delibera dedicata al progetto ‘La Bella Ancona’, una manna dal cielo per Palazzo del Popolo che potrà godere del sostegno tecnico, progettuale e soprattutto economico del club guidato dal presidente Francesco Filoni. Calcoli alla mano, seppur non precisi al centesimo, il pacchetto complessivo di ‘La Bella Ancona’ dovrebbe valere una cifra molto vicina ai 50mila euro: vera e propria manna dal cielo per le casse del comune in continua a sofferenza anche e soprattutto a causa dei tagli dal governo centrale. Tra i vari interventi spicca, ovviamente, il recupero del suggestivo chiosco bar all’angolo di piazza Stamira, stretto tra via Palestro con vista su piazza Pertini. Di quel manufatto il Comune si è interessato dai primi mesi dal suo insediamento, coinvolgendo mezza giunta tra idee e progetti che non si sono mai trasformati in qualcosa di concreto. Tutto fino a pochi mesi fa quando è nata la collaborazione con il club Ancona – Conero che metterà a disposizione la progettazione dell’immobile in stato di abbandono e di forte degrado da decenni. In questo caso il Comune potrà sfruttare a suo favore la progettazione del chiosco che ha un valore molto importante, sebbene a differenza degli altri due interventi non saranno investimenti sui lavori. Il progetto verrà poi messo a bando dall’amministrazione comunale e i soggetti che se lo aggiudicheranno, a seconda della tipologia di concessione, faranno il resto, dai lavori alla scelta sulla destinazione d’uso: "Il progetto esecutivo di ristrutturazione lo abbiamo donato al Comune che sul resto deciderà il da farsi in maniera del tutto autonoma. Dal canto nostro _ spiega Filoni al Carlino _ avremmo piacere che fossero coinvolte realtà legate alle persone con disabilità, vedremo". Il Rotary Club Ancona – Conero si occuperà anche del finanziamento del verde di piazza Stamira: "Andremo a sistemare le aiuole, rimuovendo i monconi di palme e altri alberi caduti a causa del maltempo o ammalorati _ aggiunge il presidente Filoni _. Una manutenzione straordinaria del verde per dare nuova linfa a uno dei luoghi del cuore di Ancona. L’intervento, che dovrebbe pesare complessivamente per circa 20mila euro, lo copriamo noi. Infine la fontana Cirilli (nel cuore della piazza, da anni ridotta in pessime condizioni, ndr.). In questa fase ci occuperemo della pulitura e della rimessa in funzione della stessa, magari attraverso l’uso di una pompa per il ricircolo dell’acqua. In futuro ci stiamo già interessando a una probabile ristrutturazione della stessa. In generale il nostro circolo ha voluto lanciare un segnale prendendosi cura in maniera diretta di ciò che appartiene alla città".