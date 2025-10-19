Nuova piscina, tutte le idee in campo

La piscina Saline potrebbe avere una nuova vita, al vaglio dell’amministrazione la possibilità di mantenere l’impianto come piscina all’aperto. Il 13 novembre al Comune saranno riconsegnate le chiavi della Cittadella dello Sport, e poi si potrà finalmente partire con una programmazione e il restyling di tutti gli impianti; saranno avviate anche le valutazione per cercare di recuperare la piscina.

I problemi strutturali dell’impianto delle Saline non riguardano il piano vasca, ma, da una perizia, i danni alla struttura sarebbero ingenti e l’amministrazione, abbandonata l’idea di una ricostruzione, è in attesa del finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto: l’area scelta sarebbe quella di Villa Torlonia. Si valuta quindi di mantenere, quando possibile, l’impianto della piscina Molinello, che, nonostante l’ampliamento delle fasce orarie, è insufficiente per rispondere alla domanda del grosso bacino di utenza.

La nuova piscina sarà realizzata tra il quartiere di Cesanella e quello di Vivere Verde, e a giorni gli amministratori dovrebbero venire in possesso del progetto, dopo alcuni incontri interlocutori per dare il via a quello, che entro un anno e mezzo, potrebbe portare una nuova piscina in città. Si potrà poi, finalmente, mettere mano all’impianto del Molinello, dove gli spogliatoi sono vetusti, così come l’impianto elettrico e idrico che spesso subisce interruzioni, lasciando in stand-by i nuotatori sotto la doccia post allentamento.

E ora che il Comune ha messo un punto a quella che sembrava una storia senza fine: sta valutando anche la possibilità di ampliare l’offerta sportiva, recuperando il piano vasca della piscina Saline e realizzare un impianto all’aperto: la Cittadella dello sport, dopo un restyling al campo di atletica e ai campi da tennis, potrebbe presentarsi con un nuovo volto e una piscina all’aperto. oltre al pattinodromo.

Nonostante Senigallia sia una città a vocazione turistica, non è mai stato presente un impianto all’aperto, se non quelli privati delle strutture ricettive, molti dei quali, in piena stagione, non vengono aperti agli esterni. Il sogno della spiaggia di velluto è insommma una piscina all’aperto con la possibilità di copertura, attraverso un pallone pressostatico, in modo da poter, in caso di richiesta, essere utilizzata anche nei mesi invernali.