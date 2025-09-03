Nuova protesta a Monte Dago. Diatriba fra colossi della telefonia: "Fermiamo quelle due antenne"

"Fermiamo le 2 antenne". La protesta dei cittadini di Monte Dago e aree limitrofe si trasforma in un movimento e in una raccolta firme. Obiettivo spingere le istituzioni a bloccare la realizzazione di una seconda antenna, anch’essa un bestione da trenta metri, che dovrebbe essere eretta nello stesso terreno agricolo nei pressi dell’Istvas ‘Vanvitelli-Stracca-Angelini’. Una decisione ricaduta sulla testa di chi vive in quel territorio di enorme valore paesistico, senza dimenticare appunto la presenza di centinaia tra studenti e personale in servizio in quell’istituto superiore.

Pochi giorni fa il coordinatore del neonato comitato, l’ingegner Giuseppe Lucarini, ha inviato una pec al nuovo soprintendente dei beni culturali delle Marche, Andrea Pessina: "Le preciso che il comitato da me citato è unico, nato molti anni or sono per tutelare l’antica passeggiata di Monte D’Ago, infoltito ultimamente da cittadini preoccupati dal futuro della zona, il cui nucleo storico è costituito dagli eredi delle famiglie interessate, i Salvini della Torre, i Salvini eredi Parrot Susanna, Gobbi e da tutti i frontisti della succitata passeggiata. La precisazione serve per evitare dubbi e incertezze alle amministrazioni interessate: il comitato è unico e parla con una voce sola". E soprattutto è cresciuto nelle sue dimensioni partecipative. Sono oltre 500 le firme raccolte dalla petizione online, mentre sale anche il numero di iscritti al comitato.

Fatta questa doverosa precisazione, Lucarini entra nel merito della civile protesta: "Sapevamo, purtroppo, che sarebbe stata costruita una torre alta oltre trenta metri per alloggiare antenne per 5G nell’impianto in questione, consapevoli della pubblica utilità dell’opera e quindi non ci siamo opposti. Ora, tuttavia, sappiamo che le società di telecomunicazioni non si sono accordate sull’utilizzo del ‘mostro’ (l’antenna, ndr) e intendono costruire una seconda torre sullo stesso frustolo, a venti metri di distanza dalla prima. Riteniamo che tale ipotesi sia pericolosa per la salute degli abitanti della zona e sicuramente renderebbe vano quanto scritto sulle bellezze paesistiche della zona".

La diatriba tra colossi della telefonia mobile è legata a chi dovrebbe stare più in alto e più in basso su quel palo a seconda dei diritti acquisiti. Per non essere in posizione svantaggiosa la scelta è stata quella di erigere una seconda antenna in un terreno in cui la famiglia proprietaria non ha avuto alcuna remora a dare il via libera, previo corrispettivo economico ovviamente. Il terreno in questione si trova a poche centinaia di metri dal quartiere di Tavernelle dove da mesi un altro comitato, molto robusto, sta lottando contro l’amministrazione comunale e contro la realizzazione di un impianto di cremazione dentro il cimitero.

Pierfrancesco Curzi