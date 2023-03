"Le palpebre sensibili. Storie di viaggi, vergini e lentiggini". E’ il titolo della nuova raccolta di poesie del "cantante errante" Giacomo Medici, che verrà presentato oggi (ore 18) alla Feltrinelli di Ancona. Il baritono è attivo da anni sulla scena internazionale della lirica, dedicandosi anche ad altri generi, come la musica contemporanea e il tango. Alla carriera di cantante ha sempre accostato un percorso di scrittura, tanto da ricevere premi come poeta e autore di testi per canzoni. Nel 2014 pubblica la sua prima raccolta di poesie, "Jago, rotte poetiche verso Santiago de Compostela".