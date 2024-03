Nuova ripiantumazione alla "Tana del Riccio"

Alla fattoria didattica "La Tana del Riccio" di Castelbellino nuovapiantumazione nell’ambito di Amicambiente, un progetto ideato e promosso da Adriatica Oli SB nato per "difendere gli ecosistemi attraverso la riforestazione e la messa a dimora di alberi e arbusti". Le iniziative di Amicambiente sono sostenute con parte del denaro che Adriatica Oli SB ricava dalla raccolta degli oli vegetali esausti presso i ristoratori che l’hanno scelta come partner per la gestione dell’olio di frittura, un rifiuto alimentare altamente inquinante che può essere trasformato in biocarburante con benefici in termini di emissioni di CO2.