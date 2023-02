Partiti dopo un iter piuttosto complesso i lavori per la costruzione della nuova scuola di via Sant’Andrea.

Ad annunciare la novità il sindaco Damiano Costantini: "Terminata la fase amministrativa e finanziaria davvero difficile, sono partiti i lavori di costruzione della scuola materna di via Sant’Andrea – spiega - Al via la fase della demolizione della vecchia struttura. Un altro obiettivo raggiunto da questa amministrazione comunale: il più importante, un lavoro da circa 3 milioni di euro. È partita la fase di della demolizione della vecchia struttura".

"Sono partiti – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Alcalini – i lavori per la nuova casa dei bambini di via Sant’Andrea. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio storico e la demolizione con successiva ricostruzione dell’estensione degli anni Ottanta. Il nuovo polo scolastico sarà ecosostenibile e all’avanguardia, con un forte presenza di verde e materiali naturali ed eco compatibili. La facciata sarà in Hpl (un laminato) e i serramenti in alluminio a taglio termico per una riduzione del fabbisogno energetico e un risparmio di anidride carbonica".