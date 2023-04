Nuova scuola Mazzini, consegnati i lavori a una ditta osimana

Consegnati i lavori per realizzare la nuova scuola media Mazzini di Castelfidardo. "E’ un nuovo inizio che sblocca la situazione dell’edilizia scolastica – dice il sindaco Roberto Ascani -. La soddisfazione è doppia perché l’appalto se lo è aggiudicato una ditta di Osimo, con ricadute positive sull’intero territorio. Ringrazio tutti gli uffici comunali che si sono prodigati in un’autentica corsa contro il tempo per integrare le somme necessarie nel rispetto dei tempi del Pnrr che non hanno ricevuto alcuna proroga".