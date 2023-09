Nuova scuola media, aggiudicata la gara. Soddisfatta la giunta:: "È una data storica"

"Il 15 settembre 2023 resterà una data storica per il Comune di Monte Roberto" così dalla giunta guidata dal sindaco Stefano Martelli dopo l’aggiudicazione della gara per la realizzazione della nuova scuola media, "opera strategica per le intere comunità dei comuni di Monte Roberto, Castelbellino e San Paolo di Jesi". "Se non si fosse rispettato quel termine – spiegano dalla giunta – si sarebbe rischiata la perdita del finanziamento parziale Pnrr di circa 2,5 milioni di euro".