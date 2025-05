Nuova scuola media, il Comune procede a sostituire l’impresa

"Dopo la recente risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto per il plesso della nuova scuola media di via Meucci, stiamo mettendo in atto tutte le procedure necessarie per la sostituzione dell’impresa. Attualmente sono state completate le fondazioni e la struttura portante in legno e acciaio e si sta procedendo al collaudo delle stesse". Ad affermarlo è il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani. "Sono fiducioso della bontà delle azioni del nostro ufficio tecnico in collaborazione con tutte le professionalità coinvolte e confido che potremo ancora una volta risultare vittoriosi nella causa che siamo stati costretti ad affrontare. Anche quest’opera ha subito nel 2022 un sostanziale aumento dei prezzi, costi maggiori che siamo stati costretti a coprire anche con il ricorso vincente al tar per il 10 per cento". In parallelo la nuova palestra lì accanto sarà completata entro settembre. "Nonostante i vari tentativi di bloccare l’opera, anche da parte di alcuni soggetti pubblici, vado avanti a testa alta fiero del lavoro svolto e orgoglioso di aver stanziato le somme necessarie a compensare il mancato adeguamento dell’aumento dei prezzi nel 2022. Riguardo invece la palestra da destinarsi all’istituto superiore "Meucci", dopo la risoluzione contrattuale con l’azienda non più in grado di proseguire i lavori, la Provincia di Ancona è in contatto con le 5 ditte successive in graduatoria".