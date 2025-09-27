Nuova sede per gli studenti del Medi

Ieri in consiglio comunale è approdata l’acquisizione di un immobile, da parte del Comune, che poi sarà destinato a nuova sede del Centro per l’Impiego. Il trasferimento consentirà agli studenti del Liceo Medi di tornare ad avere una sede: un anno fa, a 72 ore dal suono della campanella, un’ala del Corinaldesi Padovano era stata dichiarata inagibile.

Alcune classi erano state trasferite alla scuola elementare Leopardi, altre all’Istituto Panzini insieme ad alcune classi del Corinaldesi che sono state trasferite nei moduli allestiti vicino al campo da calcio di via Capanna. Dopo vari sopralluoghi, è stata individuata l’attuale sede del Ciof che fino alla fine degli anni ’90 ospitava il triennio degli studenti del Corinaldesi.

"Parliamo di un’operazione da oltre 2,3 milioni di euro Iva inclusa, di cui 1,6 milioni da fondi Pnrr regionali e 650mila euro a carico diretto del Comune di Senigallia (sommate ad altre spese su imposte e bolli). Una cifra enorme, che non può essere affrontata con leggerezza, ma con serietà, correttezza tecnica e visione politica" le parole del capogruppo del Pd Dario Romano ieri in consiglio comunale – "Un percorso frettoloso e poco trasparente, oltre che non vantaggioso’ secondo Romano, ma da mesi la Provincia incalza per trovare una soluzione, sollecitata dai genitori degli studenti delle classi che, in attesa dell’allestimento dei moduli, sono andati a scuola a turnazione: alcune classi al mattino, altre al pomeriggio.

"Non mettiamo in discussione l’importanza di un Centro per l’Impiego moderno ed efficiente, anche al fine di risolvere i problemi delle scuole superiori, ma il percorso scelto dall’amministrazione è frettoloso e poco trasparente, oltre che non vantaggioso. Abbiamo chiesto anche il rinvio in commissione per approfondire velocemente le criticità segnalate, ma la maggioranza consiliare ha bocciato la mia proposta. Abbiamo quindi, come opposizione, votato contro all’atto. Governare significa scegliere nell’interesse della collettività, sempre".

Dopo che saranno espletati gli atti inerenti all’acquisto, potranno partire le operazioni di trasferimento per consentire l’adeguamento dei locali.

Persiste il problema degli storni alla scuola Belardi di Marzocca dove sono stati ingaggiati i falconieri, per cacciare i volatili: il cattivo odore del guano costringe gli studenti a fare lezione con le finestre chiuse.