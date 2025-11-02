L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Ancona
CronacaNuova segnaletica: interventi in tutta la città
2 nov 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
Nuova segnaletica: interventi in tutta la città

Le parole d’ordine sono per la tutela della sicurezza di pedoni e ciclisti e per gli stalli dedicati a persone disabili

Le strisce pedonali messe in campo. in via Italia

Le strisce pedonali messe in campo. in via Italia

Completato un ampio intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse zone della città, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, agli stalli riservati alle persone con disabilità e alle aree di carico e scarico. A darne notizia è il Comune di Falconara. Nella settimana che sta volgendo al termine, inoltre, è appena iniziata la fresatura di alcuni tratti del manto stradale di via Bixio, dove la superficie in corrispondenza degli attraversamenti risultava irregolare e quindi insidiosa per i pedoni. In questi tratti sarà ripristinato l’asfalto, prima di procedere alla tracciatura delle strisce pedonali.

Gli interventi sulla segnaletica orizzontale sono partiti da via Italia, che è stata in parte riasfaltata. L’intervento non ha riguardato solo il nuovo manto stradale, ma l’intera strada, a partire dall’incrocio con via Spagnoli, con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e degli stalli di carico e scarico. Anche via Flaminia è stata oggetto di un importante intervento, con il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali, la delimitazione della linea di mezzeria e la realizzazione di nuovi stalli riservati ai disabili. Analoghi interventi hanno interessato un tratto di via Baldelli e un tratto di via Marconi, dove la segnaletica è stata ripristinata per garantire maggiore visibilità e sicurezza alla circolazione. Sono stati inoltre creati nuovi stalli per le persone con disabilità in particolare in via Da Vinci e in via Galilei, per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Il programma degli interventi è in corso, come già visto, in via Bixio, dove sono state rinnovate le linee di stop, gli stalli per le persone con disabilità e le zone di carico e scarico, e dove presto sarà completata la messa in sicurezza degli attraversamenti con il nuovo fondo stradale.

© Riproduzione riservata

