Nuova sfida a Fabriano: 13 spettacoli al Teatro San Giovanni Bosco

Nuova sfida per il Teatro San Giovanni Bosco che lo scorso anno è ripartito alla grande dopo la traumatica chiusura per la pandemia. La stagione ha fatto registrate oltre 100 abbonamenti per la doppia stagione di prosa e cabaret, su un totale di 200 posti in sala, quasi 5mila presenze in tutto l’anno tra stagione in abbonamento e spettacoli fuori cartellone. "Il teatro – spiegano i promotori – dà lavoro a dieci persone, sostiene le attività caritative della parrocchia con l’incasso della stagione amatoriale che vede le diverse compagnia delle parrocchie e associazioni del Fabrianese e del circondario (Jesi e Assisi) coinvolte in questa maratona solidale. E’ una piccola realtà locale divenuta ormai punto di riferimento per la città e per scuole, associazioni e privati che vogliono uno spazio per proporre al pubblico la loro arte". Quest’anno la stagione 20232024 propone un cartellone di 13 spettacoli a prezzi competitivi, che ha come scopo quello di "far stare insieme le persone in allegria, facendole ridere e ironizzare sulla vita, ma portandosi a casa poi un messaggio di speranza e di riflessione". La campagna abbonamenti è partita alla biglietteria del teatro Don Bosco (via don G. Riganelli, 1 - Fabriano). Per informazioni: 375.5436079. La stagione inizierà il 13 ottobre alle 21.15 con "Volevo fare la…" dell’associazione culturale "Il Canotto" con Francesca Nunzi e musiche dal vivo di Jacopo Fiastri e la regia di Francesca Nunzi e Berardino Iacovone. A seguire il 27 ottobre (ore 21.15) Valentina Naselli presenterà "Le tre grazie" con Laura Pucini e Irene Cedroni per la regia di Manuela Bisanti. Il 3 novembre (ore 21.15) Federico Maria Isaia presenterà "Lasciatemi fare" con Federico Maria Isaia per la regia di Fabrizio Nardi mentre il 17 novembre Masque produzioni presenta: ‘Se una notte d’inverno un viaggiat(t)ore’ con Matteo Angeletti, Aurora Pannolini, Irene Bonaca e la regia di Matteo Angeletti. Il primo dicembre SM.Art presenta: "Il figliol prodigo" con Nino Taranto e Paciullo per la regia di Nino Taranto e poi ancora tanti spettacoli fino al 9 maggio. Giovedì dalle 18 alle 20 via al rinnovo abbonamenti per chi li aveva già nella scorsa stagione con conferma o cambio del posto. Venerdì e sabato invece, nello stesso orario, la biglietteria attende i nuovi abbonati per ogni tipologia di stagione.

Sara Ferreri