Nuova stagione concertistica: si inizia con l’omaggio a Puccini

Nuovo cartellone concertistico per l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Saranno sei manifestazioni in abbonamento, da gennaio a maggio, che avranno come naturale sede il Teatro La Nuova Fenice. La storica istituzione osimana aprirà la sua stagione con la celebrazione dei cento anni dalla morte del compositore più amato del repertorio operistico tra Ottocento e Novecento, Giacomo Puccini. Domenica 21 gennaio, infatti, alle ore 18, è in programma "Puccini 100 anni", una vera e propria carrellata di arie, duetti e scene d’opera tratte da vari titoli del compositore, come ‘Le Villi’ e la celeberrima ‘Turandot’. Seguirà "Dal Romanzo all’Opera", un concerto dedicato all’opera e al rapporto tra letteratura e teatro. L’appuntamento è per domenica 18 febbraio, sempre alle ore 18. Sarà poi la volta di "Italiani a Parigi e a Berlino: Spontini 250 anni", domenica 3 marzo (ore 18). Si tratta di un concerto incentrato sulla figura del compositore marchigiano Gaspare Spontini, protagonista della vita musicale delle due capitali europee nella prima metà dell’Ottocento, a 250 anni dalla nascita avvenuta a Maiolati. Come ogni anno, poi, tornano "I Canti della loro terra", il tradizionale viaggio in musica intorno al mondo attraverso la musica popolare dei paesi d’origine degli allievi dell’Accademia d’Arte Lirica. Ancora una volta l’appuntamento è per una domenica pomeriggio (il 14 aprile). Il cartellone proseguirà poi con due eventi dedicati al melodramma. Il primo è ‘Opera in Scena’, previsto per sabato 11 maggio alle ore 21.15. Il secondo è ‘Opera in concerto’ (sabato 25 maggio alle ore 21.15), tradizionale appuntamento dedicato ai donatori delle borse di studio "Adotta una voce". E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento ai sei concerti rivolgendosi alla biglietteria del Teatro La Nuova Fenice dal 13 al 14 dicembre (orario 17 - 20). L’abbonamento ordinario ha un costo di 50 euro, mentre quello ridotto, riservato ai soci e agli studenti, costa 40 euro. Info 071 9307050.