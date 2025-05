Nuova stagione di prosa e danza alle Muse: parte oggi la vendita degli abbonamenti

Prende il via oggi la vendita dei nuovi abbonamenti alla stagione di prosa e danza 2025/2026 di Ancona, curata da Marche Teatro. Per informazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro delle Muse in via della Loggia (07152525 e biglietteria@teatrodellemuse.org) oppure consultare il sito www.marcheteatro.it. Gli acquisti online possono essere effettuati anche sul sito www.vivaticket.com. Gli abbonamenti comprendono dieci titoli di prosa e quattro di danza. Da oggi, inoltre, si possono acquistare i biglietti ed i carnet (minimo tre spettacoli) delle recite in anteprima del mercoledì sera. La biglietteria è aperta da giovedì a sabato (15.30-19.30) e martedì e mercoledì (9.30-14.30).