Nuova stagione lirica del Pergolesi. Quattro opere e un balletto a Jesi

Quattro titoli d’opera e un balletto per la 58esima stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Si parte il 17 ottobre per chiudere il 29 dicembre con le nuove produzioni del "Don Giovanni" di Mozart e de "L’Olimpiade" di Pergolesi, la prima esecuzione assoluta de "Il giudizio di Paride. Processo a un deicida" su libretto di Fabio Ceresa e musica di Paolo Marchettini, "La bohème" di Puccini, e "Romeo e Giulietta", balletto in due atti su musica di Tchaikovsky.

Su il sipario il 17 ottobre (ore 20,30) – anteprima giovani il 15 - con "Don Giovanni" in coproduzione con teatri italiani ed europei (Francia e Svizzera). Replica il 19 ottobre (ore 16). Nuovo l’allestimento con Paul-Émile Fourny (foto sopra a destra) alla regia, Benito Leonori per le scene, Giovanna Fiorentini ai costumi, luci di Patrick Méeüs. La direzione è affidata all’americano Arthur Fagen (foto sopra a sinistra), già direttore Musicale di Atlanta Opera House. Accanto a loro un cast prevalentemente under 35, di valore internazionale. Under 35 anche l’orchestra, il Time Machine Ensemble, orchestra giovanile nata 8 anni fa in seno alla Fondazione Pergolesi Spontini. Canta il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Il 21 e 23 novembre torna nella città natale di Giovanni Battista Pergolesi e nel teatro a lui intitolato, "L’olimpiade", dramma per musica in tre atti su libretto di Pietro Metastasio, nell’edizione critica di Francesco Degrada e Claudio Toscani per l’Edizione Fondazione Pergolesi Spontini. La direzione è affidata a uno dei più importanti specialisti del repertorio antico, Giulio Prandi, sul podio dell’Orchestra Ghislieri. Nuova la produzione, con la regia affidata a Fabio Ceresa. Scene e costumi sono di Bruno Antonetti e Giulia Negrin. Il cast si compone di specialisti del repertorio barocco.

Con lo stesso team creativo ed un unico impianto scenico prenderà vita, il 29 e 30 novembre "Il giudizio di Paride. Processo a un deicida", libretto di Fabio Ceresa, e musica di Paolo Marchettini, compositore italiano, oggi residente a New York, docente alla Manhattan School of Music. Anche questo titolo sarà eseguito dal Time Machine Ensemble, diretto da Gianluca Martinenghi.

Il 19 e 21 dicembre "La bohème" dell’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, per la regia di Paul-Émile Fourny e le scene di Valentine Bressan. La direzione è affidata a Jacopo Rivani sul podio della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, cantano il Coro Lirico Marchigiano "V. Bellini" e i Pueri Cantores "Domenichino Zamberletti".

Chiuderà la stagione, il 29 dicembre, "Romeo e Giulietta" balletto in due atti su musica di Tchaikovsky, liberamente ispirato al romanzo di William Shakespeare. Coreografia e costumi di Federico Veratti e scenografia di Marco Pesta, sul palcoscenico Il Balletto di Milano.