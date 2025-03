"Nuova stazione merci, ecco perché diciamo no"

Anche la sezione locale di Italia Nostra esprime preoccupazione per il patrimonio storico e paesaggistico di Castelfidardo dopo la presentazione del progetto per realizzare una nuova stazione merci prevista da Ferrovie dello Stato, d’intesa con Regione Marche, a San Rocchetto. "Negli ultimi quarant’anni ci sono stati altri tentativi di urbanizzare quest’area con richieste e tipologie diversificate tra enti pubblici e privati cittadini – dicono -, un autodromo, un villaggio turistico, un ospedale multizonale, l’ampliamento di un depuratore di acque reflue ad uso delle città limitrofe purtroppo realizzato con grave impatto. Il progetto della stazione merci è ora una nuova e grave minaccia per la città che, pur con una moderata estensione territoriale, ha il più alto rapporto tra le zone urbanizzate e quelle non edificate nelle Marche. Italia Nostra ha inviato agli enti preposti ed al Ministero il proprio disappunto per la realizzazione dell’opera che andrebbe a compromettere un territorio che merita maggiore tutela, vista anche la contiguità con il Parco Regionale del Conero, cui Castelfidardo ha già chiesto di integrarsi".