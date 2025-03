Nuova stazione merci. Il sindaco incontra. Soprintendenza e Regione

Dopo un sopralluogo sull’area interessata dall’ipotesi della nuova "Stazione merci" per condividere la preoccupazione per l’impatto che ne deriverebbe sul paesaggio, il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani ha incontrato ieri mattina i referenti di Regione e Sovrintendenza, i principali enti che entro giovedì formalizzeranno le rispettive osservazioni in merito al progetto elaborato da Rete Ferroviaria italiana. L’occasione è stata utile per scambiare impressioni e documentare con qualche foto la bellezza di un luogo che rischia di essere contaminato da uno degli hub industriali più estesi d’Italia. Una questione su cui si è espresso in forma compatta il Consiglio comunale nella seduta di martedì scorso: dall’ampio dibattito è scaturita infatti la richiesta di delocalizzare l’intervento in un sito più idoneo evidenziandone le criticità. La zona interessata si snoda per 2,3 chilometri lungo la statale 16 all’altezza del tiro a volo sino al confine con Numana e ospiterebbe la quarta opera di questo tipo in tutta Italia, considerata logicamente strategica da Rfi. Il Sindaco ha ribadito che il Comune farà il possibile per evitare il danno e proteggere la comunità. Come specifica il dispositivo approvato all’unanimità dei presenti, sull’area sussiste un vincolo paesaggistico sul quale sarà dirimente il parere della Sovrintendenza e non è da meno l’impatto ambientale permanente, sovrapponendosi alla rete ecologica marchigiana e alla naturale prosecuzione del Parco del Conero per il quale proprio in questi giorni è stata depositata la proposta di legge per il passaggio a nazionale. Rilevanti poi le conseguenze sulle attività agricole e artigianali che operano nella zona, una delle quali verrebbe tagliata in due da una strada di servizio nonché la ricaduta sui residenti in termini visivi ed acustici con deprezzamento del territorio.