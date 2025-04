Nuova stazione merci, no del Consiglio regionale. In aula è scontro con la giunta: "E’ una farsa"

Blocco immediato dell’ipotesi di realizzazione di una nuova stazione merci nell’area intercomunale di Osimo, Castelfidardo e altri comuni del Parco del Conero. E’ quanto sancito in una mozione approvata dal Consiglio regionale, a iniziativa del presidente dell’Assemblea Dino Latini, che prende in esame il progetto, finanziato con fondi Pnrr, presentato da Rete ferroviaria italiana spa. In discussione in aula ieri anche l’interrogazione con primo firmatario Antonio Mastrovincenzo (Pd) che era stata presentata per prima: "La giunta a oggi aveva espresso parere favorevole alla localizzazione con delibera approvata a fine febbraio. Contano solo gli atti. Con l’emendamento che impegna a ’continuare a ribadire l’inopportunità della realizzazione’ si afferma l’esatto contrario oggi. La delibera era da modificare e la giunta non ha il coraggio di dirlo. E’ tutta una farsa. Ci rifiutiamo di votare favorevolmente un impegno che smentisce la giunta stessa".

"E’ un progetto a forte impatto ambientale e paesaggistico – ha commentato il presidente Latini – che ha determinato la reazione di residenti, associazioni ambientaliste e intere comunità locali".

L’area individuata per la realizzazione del progetto di stazione merci si colloca nelle immediate vicinanze della Selva di Castelfidardo e del Parco del Conero, in una zona a rischio esondazione fluviale e in prossimità della curva di innesto alla statale 16. "Per tali motivi, nella mozione viene chiesto l’impegno del Presidente e della Giunta regionale a continuare a ribadire l’inopportunità della realizzazione dell’infrastruttura a causa dell’impatto sulla sicurezza idraulica", prosegue Latini. L’assessore alle Infrastrutture Stefano Aguzzi ha spiegato: "C’è un equivoco di fondo, non è competenza della Regione individuare il sito. Quel luogo infatti è stato scelto dal Ministero. La giunta regionale farà sì che il responsabile ne individui un altro. In ogni caso manca la conformità urbanistica e questo la Regione lo può dire". "Con questo atto – ha aggiunto Latini – intendiamo contrastare un’opera che avrebbe pesanti ricadute negative in un’area ad alto valore naturalistico e che presenta rischi idrogeologici". Sinistra Unita per Castelfidardo aggiunge: "Sosteniamo anche noi, come tanti, la raccolta firme del comitato dei residenti di San Rocchetto".