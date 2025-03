Nuova tecnica di chirurgia a Ginecologia

Nel Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale "Principe di Piemonte" di Senigallia, diretta dal dottor Mario Massacesi, è ora disponibile una nuova tecnica chirurgica minimamente invasiva per la cura dei fibromi uterini, che consente il loro trattamento senza ricorrere a interventi di chirurgia maggiore come l’isterectomia e la miomectomia. I fibromi uterini rappresentano i tumori benigni più frequenti nelle donne in età fertile e rappresentano la causa principale delle isterectomie per patologia benigna.

Il trattamento consiste nell’applicazione di onde elettromagnetiche all’interno del fibroma mediante l’inserimento possibile - non solo sotto guida ecografica ma anche isteroscopica e laparoscopica - di un ago dotato di un elettrodo che provoca un aumento della temperatura dei tessuti del mioma e la loro conseguente necrosi. Tale procedura può essere effettuata in regime di Day Hospital con un solo giorno di ricovero.

"Con l’introduzione della nuova tecnica mininvasiva – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini - si compie un importante passo avanti nell’offrire alle donne le migliori cure e con tempi di recupero ridotti. Stiamo investendo nell’ammodernamento del parco tecnologico per migliorare la qualità di vita delle pazienti e aumentare le prestazioni erogate, riducendo i tempi d’attesa. La salute delle donne è un tema prioritario sul quale continueremo a lavorare".