Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente a PesaroCandidati impresentabiliMassacrato in stradaSimone VagnozziAnti LeporeChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaNuova veste per la storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti: ieri il taglio del nastro con le novità
19 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Nuova veste per la storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti: ieri il taglio del nastro con le novità

Nuova veste per la storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti: ieri il taglio del nastro con le novità

Inaugurata e presentata alla città la rinnovata storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti, nel corso di un momento pubblico...

Inaugurata e presentata alla città la rinnovata storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti, nel corso di un momento pubblico...

Inaugurata e presentata alla città la rinnovata storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti, nel corso di un momento pubblico...

Per approfondire:

Inaugurata e presentata alla città la rinnovata storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti, nel corso di un momento pubblico cui hanno preso parte, oltre a cittadini, clienti e dipendenti della banca, il vicesindaco Samuele Animali e per la banca Alessandra Florio e Stefano Barrese.

"Un accurato lavoro di ristrutturazione – spiegano da Intesa - ha riorganizzato e ampliato gli spazi interni, in linea con i principi di accoglienza, ascolto e cura della relazione che Intesa Sanpaolo mette al centro del suo modo di fare banca. La filiale è stata rinnovata e valorizzata nell’ottica della condivisione, sia per i colleghi che la utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata, sia per il pubblico. Un grande tavolo in legno con postazione internet banking è a disposizione dei clienti. Intorno ci sono la zona living per i clienti, accoglienti salotti per gli appuntamenti e l’area per le operazioni di cassa sia self assistite che servite".

Ci sono anche "un’ampia area self aperta h24 con 3 sportelli automatici di ultima generazione e 2 Casse Self Assistite all’interno della filiale le quali permetteranno di eseguire in autonomia molte operazioni".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata