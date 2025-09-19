Nuova veste per la storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti: ieri il taglio del nastro con le novità

Inaugurata e presentata alla città la rinnovata storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso Matteotti, nel corso di un momento pubblico cui hanno preso parte, oltre a cittadini, clienti e dipendenti della banca, il vicesindaco Samuele Animali e per la banca Alessandra Florio e Stefano Barrese.

"Un accurato lavoro di ristrutturazione – spiegano da Intesa - ha riorganizzato e ampliato gli spazi interni, in linea con i principi di accoglienza, ascolto e cura della relazione che Intesa Sanpaolo mette al centro del suo modo di fare banca. La filiale è stata rinnovata e valorizzata nell’ottica della condivisione, sia per i colleghi che la utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata, sia per il pubblico. Un grande tavolo in legno con postazione internet banking è a disposizione dei clienti. Intorno ci sono la zona living per i clienti, accoglienti salotti per gli appuntamenti e l’area per le operazioni di cassa sia self assistite che servite".

Ci sono anche "un’ampia area self aperta h24 con 3 sportelli automatici di ultima generazione e 2 Casse Self Assistite all’interno della filiale le quali permetteranno di eseguire in autonomia molte operazioni".