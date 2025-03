Nuova vincita alla tabaccheria di Ilario Bolognini: prima 100mila euro col grattino, ora 64.500 al Lotto

La fortuna bacia ancora Jesi. Risale ad appena due giorni fa, infatti, il colpo grosso messo a segno nel gioco del Lotto per una cifra pari a 64.500 euro. La vincita nella tabaccheria di Ilario Bolognini, che si trova in via Papa Giovanni XXIII. Con una quaterna e quattro terni sulla ruota di Venezia, un cliente è riuscito a centrare l’ingente somma. Si è trattato della vincita più alta nell’estrazione di martedì. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 328,9 milioni di euro da inizio 2025. E dire che nella stessa tabaccheria jesina, lunedì scorso, erano stati vinti 100mila euro grazie a un gratta e vinci per la gioia di un giovane che, incredulo, aveva chiesto conferma al proprietario dell’attività.