Nuova vita per gli spazi del mercato coperto

Da mercato coperto a piazza coperta, grazie a un corposo finanziamento arrivato dall’Anci. Al mercato coperto di via Nazario Sauro sono stati appena svuotati i box della parte ad oggi inattiva del mercato e, ora che sono arrivati i fondi, questi spazi sono pronti a rigenerarsi.

Nel tempo diverse amministrazioni hanno annunciato l’intenzione di riqualificare questo spazio, rimasto però ad oggi in gran parte non utilizzato. Ma ora il mercato coperto, che "nei prossimi mesi ospiterà anche l’Urp – spiegano il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora Valeria Melappioni – e, grazie a questo nuovo finanziamento per 233mila euro, cui il Comune ne aggiungerà 58mila, diverrà ‘Officina della cultura e del gusto’". Il bando Anci "era rivolto all’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35 per progetti innovativi, e noi abbiamo voluto inserire il coinvolgimento di persone con disabilità".

Le risorse, spiega l’assessora Valeria Melappioni, "serviranno in parte non maggioritaria ad attrezzare gli spazi, e per la restante parte per le attività di formazione, la campagna di ascolto e per individuare il gestore attraverso manifestazioni di interesse ad evidenza pubblica".

La durata del progetto è di due anni. "Una rigenerazione che vuole restituire al mercato il suo ruolo di fulcro della socialità – spiegano gli amministratori –. Una piazza coperta, collegata con il mercato dei produttori, ma anche il nuovo Urp comunale, che potrà ospitare spazi per il co-working".

Un mix di attività "che risponde a un’idea di ibridazione. L’Officina della cultura e del gusto avrà una particolare attenzione per l’impiego e la valorizzazione di prodotti tipici del territorio e a chilometro zero. Non abbiamo voluto riempire il mercato di locali di intrattenimento serale come è stato fatto nelle grandi città negli ultimi anni, un’idea che poi ha mostrato tutti i suoi limiti. Il mercato coperto è uno spazio che deve vivere ogni giorno, non solo la sera". Vi sarà "un’offerta di prodotti e bevande preparate con materie prime locali – pane, olio, erbe, vino – provenienti da micro e piccole imprese di Jesi e dintorni, con priorità a quelle a conduzione dei più giovani; avrà uno spazio esterno attrezzato per letture, mostre e corsi per poter promuovere la contaminazione culturale". Entro novembre, conclude Melappioni, "presenteremo il nuovo Urp e il nuovo progetto per palazzo Battaglia".