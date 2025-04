Nuove attività, ecco il bando

Confermando una misura già adottata già adottata gli scorsi anni ed annunciata dall’assessore al Bilancio Sergio Foria già al momento dell’elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione, il Comune di Castelfidardo ha pubblicato il bando relativo alla concessione di contributi a favore di nuove attività che si insediano nel centro storico. Possono accedere alle agevolazioni, le imprese artigiane o esercenti il commercio al dettaglio o "ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie e attività rientranti nei codici ateco 56" che abbiano iniziato una nuova attività dal primo gennaio, iscritte al registro delle imprese, aventi la propria sede operativa all’interno del perimetro murario del centro storico di Castelfidardo. Per i nuovi esercizi artigianali e commerciali, il contributo è determinato in 250 euro mensili per il primo anno di attività mentre per la tipologia dei "ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie" l’erogazione ammonta ad 350 mensili sempre con riguardo al primo anno di attività. Per accedere al sostegno, gli interessati possono presentare domanda in carta semplice tramite pec a comune.castelfidardo@pec.it entro i 60 giorni successivi alla data d’inizio attività.