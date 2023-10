Nuove crepe, sfollati nello sconforto

C’è apprensione in città per la situazione dello smottamento di terreno antistante la palazzina di via Canonico 19, evacuata nella serata di venerdì dai vigili del fuoco. Da allora, anche nella notte appena trascorsa, nove famiglie – compresa l’unica che risiede al civico 24 di via Bordoni - sono state costrette a dormire fuori casa e chissà per quanto tempo ancora. Al mattino di ieri apparivano ancora più marcate le crepe nella mura di contenimento e negli intonaci esterni, marchiati dai cedimenti di terra. Quella terra che è sembrata ulteriormente sprofondata rispetto alla sera precedente. Tant’è che alcuni operai, forse gli stessi della ditta che gestisce il cantiere sottostante il condominio, hanno provveduto ad effettuare lavori in somma urgenza per limitare gli effetti della frana e mettere in sicurezza la zona.

Erano presenti, sul posto, alcuni residenti con il loro legale Riccardo Casella che sta seguendo la pratica. Gli sfollati, una ventina in tutto, hanno osservato da vicino le operazioni. Poca voglia di parlare: in loro prevalgono sentimenti negativi. Ansia, scoramento, tristezza. "Chissà quando potremo rientrare a casa nostra?", è il commento diffuso mentre ci si prova a far forza gli uni con gli altri. Gli accertamenti delle squadre dei vigili del fuoco, di concerto con gli agenti della Polizia locale e il supporto dei carabinieri della Tenenza, sono proseguiti fino a notte fonda. Il sindaco Stefania Signorini, che si è subito attivata, ha firmato l’ordinanza di sgombero dei due immobili per tutelare l’incolumità degli inquilini che vi abitano. Tutti privati. Dunque, ieri, il Comando provinciale dei vigili del fuoco avrebbe recapitato agli uffici tecnici del Comune e alle forze dell’ordine il verbale definitivo dopo i sopralluoghi. Secondo le prime informazioni acquisite dal Carlino, gli appartamenti non dovrebbero aver subito particolari danni, a differenza delle porzioni perimetrali fronte cantiere e di alcuni segni di lesioni spuntati in due garage ispezionati. Potrebbero essere proprio i residenti, ora, a richiedere nuove perizie, tra sondaggi e carotaggi, per capire cosa sia accaduto. Le cause, in effetti, non sono ancora delineate. Il dissesto statico potrebbe essere stato provocato da una serie di concause. Da ricercare, in primo luogo, nello smottamento di terreno nell’area sottostante la palazzina. Là dov’è presente quel cantiere, dove non si operava più da un mese e mezzo circa, dopo che l’impresa privata aveva compiuto tra luglio e agosto scorsi uno sbancamento propedeutico alla costruzione di un nuovo immobile. Si sta monitorando anche la presenza di acqua, che non è passata inosservata agli occhi di chi si è trovato in zona. Sembrerebbe provenga da una specie di sorgiva.

E non da infiltrazioni come emerso in prima battuta. Mentre gli abitanti confidano in una risoluzione della vicenda e di interventi, tempestivi, di sistemazione, continuano a navigare a vista tra incertezze e criticità. Alcune famiglie hanno trovato sistemazioni dai parenti, ulteriori nuclei negli hotel dopo l’attivazione del Comune: uno all’Eden Park di Montemarciano, altri al Touring di Falconara. Ma senza sapere quando potranno tornare a casa. È la condizione di assoluta difficoltà di chi vive da sfollato.