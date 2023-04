Nuove iniziative imprenditoriali, diocesi pronta a sostenere i giovani

"Sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, giovanili, operanti nel territorio della diocesi, attraverso l’offerta di un percorso formativo e un sostegno economico all’avvio fino a 25mila euro, a fondo perduto". È la nuova mission della diocesi di Fabriano-Matelica che partecipa al bando "Crea la tua impresa", promosso dalla Caritas, in collaborazione con progetto Policoro, Pastorale del Lavoro, Comune di Fabriano, Unione montana Esino-Frasassi, Fondazione Carifac e Virgilio 2090. L’arcivescovo Massara continua a sostenere tutte quelle attività che possono portare a una ripresa del lavoro e ad uscire dalla crisi economica e sociale che continua a essere forte sul territorio. Destinatari del bando sono i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni.

"Il bando – spiega il vescovo Massara – intende coinvolgere sia candidati con un progetto imprenditoriale già pronto, sia quelli con un’idea in fase iniziale che ha necessità di essere sviluppata. Nel primo caso il progetto verrà analizzato e sarà studiata la validità e la fattibilità dell’idea da alcuni esperti. Il candidato verrà affiancato e potrà confrontarsi con alcuni imprenditori per analizzare tutti gli aspetti organizzativi ed economici. Nel secondo caso il candidato verrà accompagnato nella stesura del progetto e aiutato nella costruzione dell’idea imprenditoriale". Per informazioni è possibile scrivere a: [email protected]

sa. fe.