Nuove isole ecologiche contro i "furbetti"

Con un post sui social, l’assessore all’Ambiente Elisa Penna ha risposto "a dubbi e domande che alcuni cittadini hanno posto in merito ai nuovi cassonetti smart installati in centro in via Marsala". In particolare, la rappresentante leghista ha chiarito che si tratta "di un sistema sperimentale che al momento coinvolge solo le utenze dell’area compresa tra via IV Novembre (dal civico 3 al civico 10), via Bixio (civici 55, 57, 59), piazza Mazzini (civici 1, 3, 4) e via Marsala (civici 13, 15, 26, 26/a, 28, 30, 30/a, 32, 34, 36). Il resto della nostra area urbana continuerà con i sistemi già in essere", ha precisato. Diversi falconaresi avevano chiesto spiegazioni relativamente alla sperimentazione avviata giovedì scorso nel cuore della città, come ad esempio sul funzionamento delle isole installate dal Comune in collaborazione con il gestore Marche Multiservizi Falconara.

Ancora l’assessore Penna: "La verifica dell’identità mediante il codice a barre della tessera sanitaria è legata alla volontà di associare l’utilizzo all’utenza Tari corrispondente, scongiurando il conferimento da altre zone o altri comuni con conseguente accumulo di rifiuti e ulteriore accollo di costi da parte degli utenti – ha aggiunto –. In questo modo si inizia a mettere le basi per una raccolta puntuale e per tariffe più eque oltre ad incentivare la regolarità del pagamento della Tari".

Nel dettaglio ha sottolineato che "il lettore non necessita della tessera fisica ma può essere attivato anche da un’immagine, pertanto è possibile lasciare una copia ai familiari o alle persone di fiducia per delegare il conferimento anche se si è fuori per vacanza, lavoro o qualunque altro motivo". In questi primi giorni, ad ogni modo, gli operatori di Mms Falconara saranno presenti sul posto per aiutare i cittadini in questa nuova fase per la gestione dei rifiuti che, grazie alle due isole ecologiche ‘intelligenti’, coinvolgerà un totale di circa 700 famiglie della città.